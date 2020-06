Palazzo Leoni Montanari: fiabe e visita gratuita la domenica

FAMIGLIE AL MUSEO: LE GALLERIE D’ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI DEDICANO LE DOMENICHE DI GIUGNO AI PIU’ PICCOLI CON INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

Ogni domenica di giugno alle 11 e alle 16.30 “Fiabe in Loggia” I nuovi orari delle Gallerie prevedono l’apertura dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18. A disposizione la visita guidata gratuita scaricabile tramite app

Un nuovo allestimento al piano nobile che mette in dialogo i miti raffigurati nei vasi attici e magnogreci con gli affreschi del palazzo barocco

Previsto un ricco programma di eventi estivi nel magnifico cortile interno

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari propongono, nelle domeniche di giugno, l’ingresso gratuito per tutti con un particolare programma dedicato a bambini e famiglie, Fiabe in Loggia: animali e creature fantastiche di un palazzo colmo di meraviglie.

Tre racconti animati e giocosi, ambientati nel magnifico cortile barocco, inviteranno a scoprire con allegria i tesori custoditi nel palazzo.

Le Fiabe in Loggia avranno come protagonista un’opera d’arte, associata a una fiaba del mondo e a un gioco interattivo in grado di coinvolgere tutta la famiglia. Protagonisti i personaggi che abitano l’antico palazzo – dame, draghi e altre creature esotiche o fantastiche – che, nel periodo di lockdown, hanno continuato a vivere fra i magnifici saloni e sono oggi pronti ad accogliere i visitatori e a raccontare le loro storie appassionanti ai più piccoli.

Domenica 21 giugno sarà proposta “La scatola dei sogni” ed infine la conclusione domenica 28 giugno con “Un topolino sotto il cuscino”. La modalità di svolgimento prevedono un massimo 15 partecipanti (distanziamento sociale garantito, età consigliata 6-10 anni); la durata dell’iniziativa, che è proposta le domeniche alle 11 e alle 16.30, è di 30 minuti.

Ingresso ed attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875 o all’indirizzo mail info@palazzomontanari.com.

In questo periodo è possibile, e raccomandato, l’acquisto online dei biglietti al link TicketOne; è comunque prevista anche la possibilità dell’acquisto alla biglietteria del museo.

Gli ingressi saranno contingentati e scaglionati ogni quindici minuti, con la distanza raccomandata interpersonale - in caso di attesa - di almeno un metro all’esterno e di due metri negli spazi museali. All’interno delle Gallerie è prevista la misurazione della temperatura attraverso il termo scanner (con rimborso del biglietto eventualmente acquistato online in caso di temperatura superiore al limite consentito) e in vari ambienti del palazzo sono a disposizione dispenser gel con soluzioni disinfettanti.

Al fine di assicurare una visita in totale sicurezza, oltre alla igienizzazione continua di tutti gli ambienti, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e il mantenimento di una distanza sociale di due metri.

Fra le novità che accolgono i visitatori vi è la possibilità di accedere gratuitamente alla visita guidata installando l’App MuseOn (App di Ithalìa srl) sul proprio smartphone attraverso Google Play o App Store, oppure dal sito museon.eu o inquadrando il QR Code presente al desk di accoglienza presso la sede museale.

Sono visitabili gli spazi interni ed esterni del meraviglioso palazzo barocco e le collezioni permanenti al piano nobile: oltre ai trenta dipinti del 700 veneto - testimoni dell’ultima, splendida stagione della Serenissima - una selezione della preziosa collezione di ceramiche attiche e magnogreche accompagna i visitatori in un viaggio che mette in luce i racconti mitologici racchiusi nelle decorazioni del palazzo, strettamente legati ai valori della famiglia Leoni Montanari che concepì la magnifica dimora.

Con l’intento quindi di valorizzare la collezione Intesa Sanpaolo di ceramiche attiche e magnogreche (V-III secolo a.C.) e allo stesso tempo di rendere omaggio allo spirito narrativo della decorazione ad affresco di Palazzo Leoni Montanari, realizzata tra il XVII e il XVIII secolo, il palazzo presenta nelle sale rivisitate del piano nobile un nucleo di venti vasi - selezionati dagli oltre 500 che formano la collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo -, fra cui la famosa kalpis attica del Pittore di Leningrado del V secolo a.C., sul cui fregio è rappresentata un’officina ceramica, con artigiani e una giovane donna, dal mistero non ancora completamente svelato, intenti nella decorazione di vasi.

Per intrattenere i visitatori nelle sere d’estate, è in preparazione un nutrito programma di eventi culturali (racconti d’arte, momenti musicali e performance teatrali), previsti nei prossimi mesi di luglio e agosto, nello splendido spazio nel cortile interno.