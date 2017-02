Palazzo Chiericati, aperture serali ogni terzo venerdì del mese

Dopo il successo dell'ingresso gratuito la prima domenica del mese, con 2.183 visitatori che, dalle 9 alle 17, hanno potuto ammirare gratuitamente il palazzo cinquecentesco e l'ala Novecentesca, Palazzo Chiericati si prepara ad una nuova importante iniziativa: l'apertura ai visitatori anche in orario serale. La proposta, offerta dall'assessorato alla Crescita, riguarda l'accesso alla Pinacoteca cittadina ogni terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24.

Lungo il percorso i visitatori saranno accolti da alcune sorprese: momenti di animazione teatrale e musicale ispirati alle collezioni e alle opere esposte allieteranno infatti l'insolita serata al museo. “Una nuova opportunità legata alla valorizzazione dello straordinario patrimonio artistico vicentino è quella che inaugureremo venerdì 17 febbraio", sottolinea il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci.

"Aprire il museo durante la notte, per chiunque voglia compiere questa esperienza non solo all'interno degli "eventi speciali" che pure stanno già affollando il calendario del rinnovato Chiericati, ha un doppio significato. Da un lato offriamo un'opportunità in più ai cittadini di vivere e frequentare gli spazi museali, che sarà apprezzata in particolare da chi, per ragioni di lavoro o anche solo di gusto personale, non può visitare il museo di giorno o gradisce farlo dopo cena. Dall'altro lato, rinforziamo, specie in vista della primavera e quindi della bella stagione, le attrattive notturne del centro storico. È un altro seme che piantiamo e che crediamo porterà frutto per la nostra città”.



Si potrà accedere a Palazzo Chiericati grazie al “biglietto speciale serale” del costo di 7 euro. Il ticket dovrà essere acquistato il giorno stesso dell'iniziativa, dalle 9 alle 17.30 o dalle 19.30 alle 23.30, alla biglietteria dello IAT di piazza Matteotti. L'ingresso alla pinacoteca sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima. L'ultima entrata è fissata alle 23.30.