Palazzo Chiericati aperto da martedì 26 maggio

Palazzo Chiericati ha riaperto martedì mattina alle 10 dopo oltre due mesi di chiusura . È un altro luogo di cultura che riaccoglie i visitatori, come annunciato, dopo il Teatro Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico, la Chiesa di Santa Corona e il museo del Risorgimento e della Resistenza. L'assessore alla cultura Simona Siotto è stata la prima a varcare l'ingresso di Palazzo Chiericati: "Da oggi si può visitare anche Palazzo Chiericati. I visitatori hanno dimostrato di apprezzare il regalo che abbiamo voluto fare, offrendo l'ingresso gratuito fino al 30 giugno. Tant'è che in più di 2mila tra venerdì e domenica hanno voluto riappropriarsi delle bellezze che appartengono a tutti noi. Ci siamo impegnati per riaprire appena possibile, a tempo di record, i nostri musei. Lo abbiamo fatto a rotazione per contenere i costi e utilizzando il personale del Comune. E a breve riapriremo anche la Basilica palladiana".

"Nei nostri musei è garantito il rispetto delle norme di sicurezza con ingressi contingentati, come previsto dalle linee guida, anche se contiamo di aumentare il numero degli accessi appena sarà possibile - prosegue Siotto -. Inoltre ci stiamo organizzando per riprendere le attività culturali che proprio qui, a Palazzo Chiericati, si sono svolte prima del lockdown con un fitto calendario grazie alle tante associazioni culturali che hanno scelto proprio questo luogo per le loro attività".

#vicenzamuseiaperti

Prosegue l'iniziativa su Instagram dove il Comune di Vicenza invita i visitatori dei musei civici a fotografare con il cellulare l'opera d'arte preferita, un dettaglio dell'allestimento, i monumenti che custodiscono le collezioni e che sono essi stessi opere d'arte, e poi condividere lo scatto su Instagram con l'hashtag #vicenzamuseiaperti. Le foto più belle saranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune @comunedivicenza.

Orari di apertura

Venerdì, sabato e domenica ore 10-18

Teatro Olimpico, la Chiesa di Santa Corona e il Museo Naturalistico e Archeologico

Venerdì, sabato e domenica ore 10-14, 15.15-18

Museo del Risorgimento e della Resistenza

Martedì, mercoledì e giovedì ore 10-18

Palazzo Chiericati