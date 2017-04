"Pakstall K95 Glory Line 2017" a Gallio: corsa in salita sul trampolino più alto d'Italia

Domenica 30 luglio alle 16 si svolgerà l'evento podistico "Pakstall K95 Glory Line 2017", una gara di corsa in salita sulla distanza di 300 metri con dislivello di 100 metri nel trampolino più alto d'Italia a Gallio. Potranno partecipare atleti con regolare certificato medico sportivo in modo individuale, in coppia o travestiti da "supereroi". Sono in programma 5 categorie: Gara individuale uomini - Gara individuale donne - Gara individuale supereroi uomini/donne - Staffetta uomini (2×150) - Staffetta mista (2×150). Le coppie a staffetta effettueranno 150 metri cadauno e potranno essere: uomo/uomo – donna/donna – miste. I partecipanti dovranno indossare il kit gara obbligatorio, presente all’interno del pacco gara. Si terranno partenze con batterie di 50 atleti ad eliminazione con semifinali e una finale secca. I "supereroi" avranno una batteria a parte. Gli atleti verranno premiati con materiale tecnico e/o prodotti tipici locali.

EVENTI COLLATERALI: durante tutta la manifestazione funzionerà una tensostruttura con pasta party, panini, bibite e "birra cimbra" oltre a musica di band e dj set. Si svolgeranno inoltre svariati eventi collaterali di intrattenimento come: salto con sci, prove di taglialegna, funamboli.

QUOTE DI ISCRIZIONE INDIVIDUALI: entro il 31 maggio a 20 euro - dal 1 giugno al 23 luglio 25 euro - dal 24 al 30 luglio 30 euro; staffetta entro il 30 aprile 30 euro (coppia)

QUOTE DI ISCRIZIONI PER LA STAFFETTA A COPPIA: entro il 31 maggio 30 euro - dal 1 giugno al 23 luglio 35 euro - dal 24 al 30 luglio 40 euro.

ISCRIZIONE: comprende pettorale, kit gara, microchip, pacco gara, assistenza medica, spogliatoi e docce, buono pasto. In caso di mancata partecipazione, non verrà restituita la quota d’iscrizione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE: on line con enter now o nei negozi convenzionati: GALLIO – "PUNTO SPORT", via Camona 31 – tel. 0424 658895; ZANE’ – "PURO SPORT", via Prà Bordoni 14 – tel. 0445 314863; VICENZA – "PURO SPORT", viale dal Verme – tel. 0444 1442884. Numero massimo di iscritti: Individuale: 250 atleti; Individuale: 60 supereroi; Staffetta: 60 coppie. Il numero di partecipanti è limitato a 430 atleti. L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.

Il programma della gara:

Dalle 10 alle 12.30: Batterie di qualifica per tutte le categorie

ore 14: Semifinali e Finali di ogni categoria (individuale uomini/donne 300 metri - staffetta uomini/mista 2x150 metri - gara supereroi uomini/donne)

ore 18: Premiazioni

