"Paesi che vai… Luoghi detti comuni": le bellezze di Vicenza su Rai Uno

Sabato 29 aprile alle 11.30 su Rai Uno andrà in onda una puntata dedicata a Vicenza e al suo patrimonio storico, artistico e culturale per il programma televisivo "Paesi che vai… Luoghi detti comuni". Le riprese sono state realizzate con l’assistenza di “Vicenza è - Vicenza Film Commission” e grazie alla collaborazione dell’assessorato alla crescita del comune di Vicenza. La trasmissione, che di volta in volta racconta l'incomparabile patrimonio culturale, artistico ed archeologico del territorio nazionale, torna in un'edizione rinnovata, con un format originale ideato, realizzato e condotto da Livio Leonardi.

LA VICENZA PALLADIANA: in questo nuovo appuntamento con le bellezze delle città d’arte italiane, il conduttore guiderà il pubblico alla scoperta della città di Vicenza, dal 1994 patrimonio Unesco, intimamente legata al genio artistico di Andrea Palladio, uno dei più grandi architetti di tutti i tempi. Gli spettatori potranno ammirare alcuni tra i palazzi più belli della città (Basilica Palladiana, Palazzo Barbarano, Palazzo Thiene, Teatro Olimpico), dimore di ricchissime famiglie di imprenditori della Vicenza rinascimentale, progettate dallo stesso Palladio, oltre che le opere pubbliche a lui commissionate dal governo cittadino. Un viaggio sulle tracce del celebre architetto non può però prescindere dalle sue maestose ville. Sarà così possibile osservare da vicino la famosa Villa Almerico Capra, detta la “Rotonda”, emblema dell’arte palladiana e del suo innovativo concetto di architettura.

per la rubrica “Paesi che vai… Gossip dell’arte che trovi”, si entrerà nel mistero che da sempre aleggia sul volto del celebre architetto. Vicenza, però, non è legata solo alle splendide opere del Palladio, ma anche ad una golosa tradizione dolciaria e gastronomica. Le delizie tipiche della città saranno protagoniste della rubrica “Paesi che vai… Almanacco che trovi”. Mentre per “Paesi che vai… Eccellenze che trovi” sarà il baccalà, cucinato in tanti modi, uno più gustoso dell’altro, a dominare la scena. La rubrica “Paesi che vai… Naturosa che trovi” condurrà sull’Altopiano di Asiago a scoprirne bellezza e sapori. La puntata si chiuderà sull’immagine dell'incantevole panorama che si può ammirare da Monte Berico.