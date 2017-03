"Paella & Sangria": promozione alla "Conchiglia d'Oro" di Vicenza

Mecoledì 15 marzo alle 19.30 il Ristorante "La Conchiglia d'Oro" di Vicenza in via Bassano 7 organizza la cena "Paella & Sangria" per combattere la crisi economica con un prezzo speciale. Menù: paella valenciana, sangria, dolce o sorbetto. Costo: 15 euro tutto compreso. E' gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0444.504202 - 0444.1429773 - ristorante@laconchigliadoro.it.

