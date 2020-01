"Padre, figlio e spirito stanco" spettacolo comico

In una lettera, un testamen¬to un po' bizzarro, Nonno Angelo dichiara le sue ulti¬me volontà: chiede al figlio e al nipote di essere ricor¬dato, una volta morto, in un modo originale.

Desidera che i due realizzino uno spettacolo in suo onore, un evento indimenticabile per commemorarlo, nel te¬atro in cui era solito recitare.

Mentre padre e figlio prova¬no lo spettacolo però,

si rendono conto che l’im¬magine che ognuno di loro ha del nonno non sempre coincide. Inoltre figlio e ge¬nitore hanno stati d’animo molto differenti nei confron¬ti di ciò che è stato.

Il conflitto che nasce in sce¬na si riversa nel rapporto pa¬dre e figlio.

Il passato li costringe ad af¬frontare il presente; il lega¬me tra il nonno e il padre, agito in scena, si specchia nel rapporto che quest’ulti¬mo ha con il figlio...mentre il nonno si rivolta nella tomba.

TESTO DI FRANCESCA MIGNEMI

REGIA DI: SEBASTIANO BRONZATO

CON: ALBERTO BRONZATO

SEBASTIANO BRONZATO

ANDREA DE MANINCOR

