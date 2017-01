"Pacchetto Benessere San Valentino" all'Hotel Gaarten di Gallio

Dal 13 al 15 febbraio l'Hotel Gaarten Benessere SPA di Gallio in via Kanotele 13 propone il "Pacchetto Benessere San Valentino 2017" con una speciale offerta per soggiorno di una notte per due persone in camera doppia con prima colazione. Sono previsti numerosi trattamenti e massaggi nel centro benessere con accesso alla SPA dell'albergo. Costo: 340 euro a coppia. Per informazioni e prenotazioni: info@hotelgaarten.com - 0424.65568.

L'offerta comprende:

• Bollicine e Cioccolatini in camera all'arrivo

• Romantica colazione servita in camera

• Un Trattamento Regala Viso per Lui e per Lei 20'

• Un Trattamento al Sale Rosa per Lui 30'

• Massaggio Destressante al Fieno per Lui 30'

• Una Cena a Lume di Candela per due persone con abbinamento vini compreso

• Wellness kit e possibilità di early check-in senza supplemento (da richiedere prima dell'arrivo)

• Accesso alla Spa Centro Benessere

• Upgrade camera Romantica (previa disponibilità)

ELENCO TURISMO