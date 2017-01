"Pacchetti San Valentino" all'Hotel La Francanzana di Montebello Vicentino

Martedì 14 febbraio il Ristorante Hotel La Fracanzana di Montebello Vicentino in via Fracanzana 3 promuove i "Pacchetti San Valentino" con tre possibilità di scelta per le coppie di innamorati tra cena, centro benessere e pernottamento. Alle 20 ci sarà la "Cena Musicale a Lume di Candela" in comune a tutte le promozioni. Costi: cena + centro benessere a 110 euro - cena + pernottamento a 180 euro - cena + pernottamento + centro benessere a 200 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.649521 - lafracanzana@gmail.coM.

Pacchetti San Valentino Hotel Ristorante Fracanzana:

1 - Cena romantica con ingresso al centro benessere

2 - Cena romantica con pernottamento (bottiglia di prosecco all'arrivo in camera)

3 - Cena romantica con pernottamento e ingresso al centro benessere (bottiglia di prosecco all'arrivo in camera)

