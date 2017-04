"P@RY$ HYLTØN Dj Set" al "Live Club" di Bassano del Grappa

Sabato 1 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta l'evento musicale "P@RY$ HYLTØN Dj Set" con una sexy star della console. In console sonorità a 360 gradi: commercial / hip hop / reggaeton / trap / italiana / revival. Ingresso a 5 euro per tutta la notte. Tavoli a partire da 20 euro. Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282.

