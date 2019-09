Ottobre rosa, mese della prevenzione del tumore al seno: tutte le iniziative

Parte il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Ottobre è il mese internazionale della prevenzione, anche quest’anno associazioni e comuni si impegnano a sensibilizzare le donne per ricordare loro l’importanza della prevenzione.

Tante le iniziative: open day negli ospedali, incontri informativi, passeggiate “in rosa” e l’intrattenimento musicale con la partecipazione dell’attrice Amanda Sandrelli.

Sessantamila segnalibri da distribuire in tutte le biblioteche della provincia di Vicenza per educare uomini e donne, giovani e adulti all’importanza della prevenzione.

Ecco il ricco calendario di iniziative, in tutto il territorio dell’Ulss 8 Berica.

Il programma

Appuntamenti a Lonigo

Domenica 22 settembre a Lonigo si terrà la “Passeggiata in Rosa”, con ritrovo al Parco Ippodromo alle ore 8.45. Il percorso, di circa 6 km misto collinare e adatto a tutti, si snoderà tra il centro cittadino e il parco di Villa San Fermo. All’atto dell’iscrizione (5 euro) verrà consegnata anche una maglietta. I fondi raccolti saranno devoluti all’Andos.

Giovedì 10 ottobre alle 20.30, nella sala conferenze delle Barchesse di Villa Mugna (via Castelgiuncoli), il dott. Andrea Danieli, direttore f.f. dipartimento Salute Mentale Ulss 8, spiegherà come "Capire ed affrontare la depressione”.

Domenica 13 ottobre altra camminata con il Nordic Walking attraverso i Colli Berici. Partenza alle ore 9 da piazza Garibaldi.

Domenica 20, con partenza alle ore 7.30 dalla sede CAI (via della Repubblica, 12), si terrà la “Gita in rosa: graffiti della Val Camonica – Lago d’Iseo”. Per iscrizioni e informazioni, telefonare allo 0444 833846.

Barbarano Mossano

Venerdì 4 ottobre, alle ore 20.30 nella Sala civica A in località Mossano, incontro sul tema “Rinascere dalle passioni - Racconti di malattia e resilienza”, con le testimonianze di: Loretta Simoni (Rinascere dallo Sport), Arianna Lorenzetto (Rinascere dalla scrittura), Lucia Franzoi (Rinascere dalla fotografia). Interverranno anche la dott.ssa Rossana Celegato, psicologa-psicoterapeuta dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, e il dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore.

Sabato 5, alle ore 20.45 al Teatro Berico in località Barbarano, è in programma una “Serata musicale per raccolta fondi a favore dell’Andos”. Ospite d’onore sarà Amanda Sandrelli. Ingresso libero.

Il giorno successivo, domenica 6 ottobre, vi sarà la seconda “Marche en Rose”, camminata non competitiva con partenza da Piazza Roma alle ore 9.

Montecchio Maggiore

Domenica 6 ottobre, dalle ore 15 in Villa Cordellina, si svolgerà un incontro dal titolo “Alimentazione e movimento alleati della nostra salute”. Interverranno il dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit Centro Donna, e la dott.ssa Maria Tiziana Lorenzi, medico internista dell’Ospedale di Arzignano. Il pomeriggio sarà allietato dalle esibizioni della scuola “Momento di Tango” con i maestri Valentina Terrasi e Maurizio Adragna. Seguirà buffet.

Martedì 29 ottobre dalle 9 alle 13, il Comitato Andos apre le porte della propria sede presso l’ospedale civile per parlare de “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”, con la partecipazione del dott. Vittorio Tovo e della dott.ssa Catia Cattelan della geriatria dell’Ospedale di Valdagno (prenotazioni: 0444 708119 entro il 22 ottobre).

Vicenza

Mercoledì 16 ottobre, dalle 9 alle 13.00 all’Ospedale San Bortolo (ambulatorio di Medicina Nucleare), si terrà un Open Day sul tema “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire” con il dott. Piergiuseppe Orsolon, specialista ULSS 8 Berica (prenotazioni: 0444 708119 entro l’11 ottobre).

Pojana Maggiore

Venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30 nella Sala polifunzionale “Geremia” (via Trieste 5/A), torna “Rinascere dalle passioni - Racconti di malattia e resilienza” con le testimonianze di Loretta Simoni, Arianna Lorenzetto, Lucia Franzoi e la partecipazione della psicologa-psicoterapeuta Rossana Celegato e del dott. Graziano Meneghini.

Domenica 20 ottobre si terrà la “Marcia in Rosa”: ritrovo alle ore 9 a Cagnano, vicino alla Chiesa.

Valdagno

Martedì 22 ottobre, dalle 9 alle 13 all’ospedale nuovo (ambulatorio al piano terra), Open Day dedicato a “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire” con il Dott. Vittorio Tovo e dott.ssa Catia Cattelan del reparto di geriatria (prenotazioni: 0444 708119 entro il 15 ottobre).

Martedì 5 novembre, alle ore 20.30 a Palazzo Festari, Le Buone Abitudini – Despar organizza l’incontro “Dalle buone scelte alle buone abitudini”. Relatori saranno il dott. Filippo Brocadello, medico specialista in Scienza dell’alimentazione, fitoterapeuta ed educatore alimentare per la Federazione Italiana Tennis, e Stefano Polato, chef di Casa Di Vita e Di Vita Magazine, responsabile Space Food Lab. presso Argotec.

San Pietro Mussolino

Giovedì 17 ottobre incontro dal titolo “Io. Donna”. Il dott. Paolo Lucio Tumaini parlerà di prevenzione, gravidanza e menopausa.

Martedì 5 novembre la dott.ssa Anna Racasi, invece, tratterà di un altro tema sempre più sentito dalle donne: “Il pavimento pelvico: consapevolezza e riabilitazione”.

Arzignano

Venerdì 25 ottobre, alle ore 20.30 alla Pieve Romanica di San Bortolo, incontro su “Alimentazione e neoplasie. Esperienza dell’ambulatorio nutrizionale nella Breast Unit”. Interverranno la dott.ssa Gessica Schiavo, responsabile del servizio ospedaliero di nutrizione dell’Ulss 8, e la dott.ssa Luciana Martelletto, dietista.

“L’Andos si impegna da sempre a sensibilizzare non solo le donne, ma anche l’intera popolazione, sull’importanza di adottare corretti stili di vita, una sana alimentazione, di fare esercizio fisico e di aderire ai programmi di screening per fare del bene alla propria salute e al proprio benessere – afferma Isabella Frigo, presidente del Comitato Andos –. Cerchiamo di farlo ogni volta in modo nuovo per raggiungere il maggior numero di persone. Quest’anno, grazie alla collaborazione della Rete delle Biblioteche Vicentine e alla donazione fatta da una nostra volontaria, durante il mese di ottobre a tutti gli utenti delle biblioteche saranno distribuiti dei segnalibri volti a far conoscere la nostra realtà, i servizi offerti dal Centro Donna di Montecchio Maggiore e altre curiosità utili sul tumore al seno. Insomma, cerchiamo di fare di tutto perché il motto Ricordati di te divenga una normale consuetudine”.

“Andos Onlus si conferma un partner strategico dell’Azienda Ulss 8 Berica con cui collabora fattivamente all’insegna della sussidiarietà, del volontariato, mettendo al centro la persona in ogni iniziativa che promuove con un approccio multidisciplinare. A dimostrarlo sono i tanti appuntamenti sul territorio di Ottobre Rosa, per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno attraverso l’adesione allo screening e alle visite senologiche. Un plauso all’Andos per aver scelto la Rete delle Biblioteche Vicentine per trasmettere un messaggio così importante, qual è quello della prevenzione, è giunto dal delegato Marco Guzzonato: “Le biblioteche sono luogo di socialità, non solo di cultura, e la rete vicentina, con le sue oltre cento sedi sparse nel territorio, permette di raggiungere molte persone in maniera capillare”.

Ottobre Rosa è un’iniziativa realizzata con la collaborazione dei Comuni di Arzignano, Barbarano Mossano, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Pojana Maggiore, San Pietro Mussolino, Valdagno e Vicenza, nonché Ulss 8 Berica, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Rete delle Biblioteche Vicentine, Unione Comuni Basso Vicentino, Fondazione Graziano Peretti, Associazione Strapalladio, Banca di Credito Cooperativo Vicentino, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Comitato Festeggiamenti Cagnano, Agriform, Ista, Nativa, Momento Tango.