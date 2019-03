Otto marzo a Vicenza: sciopero transfemminista globale

IL COMUNICATO DI Non Una Di Meno - Vicenza e Assemblea permanente We Want Sex

L'8 Marzo scenderemo nuovamente in piazza per lo Sciopero Globale Transfemminista lanciato da Non Una di Meno a Vicenza come in tutto il mondo gridando che se ci fermiamo noi si ferma il mondo perché ci sono ingiustizie “che meritano uno sciopero”; lo sciopero è già in atto, di nuovo, in molte parti del mondo. Perché abbiamo fame di sciopero e perché lo sciopero si nutre del desiderio di rivoluzione.

A Vicenza scenderemo in piazza per una città diversa per una società diversa Transfemminista, inclusiva e solidale.

Crediamo che lo sciopero sia la risposta a tutte le forme di violenza che sistematicamente colpiscono le nostre vite, in famiglia, sui posti di lavoro, per strada, negli ospedali, nelle scuole, dentro e fuori i confini.



Vogliamo scendere in piazza con una grande Street Parade colorata, inclusiva ed indecorosa perché lo sciopero non è solo astensione da un lavoro produttivo e riproduttivo ma anche un momento per liberarci da tutte quelle costrizioni e stereotipi che vengono imposte da un sistema patriarcale che volge sempre più il suo sguardo al medioevo, per questo a Vicenza abbiamo deciso di liberarci!



DRESS CODE NERO E FUCSIA



Ci troviamo alle 20.30 in piazza Matteotti al termine della Street parade festa e djset al Bar Smeraldo



Ecco l'elenco delle prime adesioni

Assemblea Permanente We Want Sex

Adl Cobas

C.A.T. Vicenza

Welcom Refugees Vicenza

Coordinamento studentesco Vicenza

Centro Linguistico Active Languages srl

C.s. Bocciodromo

Alfi-Lune

Giuristi Democratici Vicenza

Polisportiva Independiente

Vicenza Pride

Associazione D.E.L.O.S.

Coalizione Civica Vicenza

Murga Saltinbranco

Fornaci Rosse

UAAR Vicenza

Agedo Vicenza