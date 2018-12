OTO: Lonquich - Moccia al Teatro Olimpico

C’è ancora spazio per un paio di ouvertures, nel secondo concerto della OTO: quella dall’opera eroico-romantica “Euryanthe” di Carl Maria von Weber e quella – popolarissima – dall’operetta “Cavalleria leggera” di Franz von Suppé. Il violinista cagliaritano Alessandro Moccia (già Primo violino dell’Orchestre des Champs-Élysées della Westdeutschen Rundfunk di Colonia e della Mahler Chamber Orchestra) è impegnato nel Concerto in Re minore di Mendelssohn, trascritto dallo stesso autore per grande orchestra. Gran finale in pieno Novecento con la gioiosa Sinfonia n. 9 di Dmitrij Šostakovič.

Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

Alexander Lonquich, direttore e pianoforte

Alessandro Moccia, violino

Carl Maria von Weber

Ouverture da “Euryanthe”



Felix Mendelssohn

Concerto in Re minore per violino, pianoforte e orchestra



Franz von Suppé

Ouverture da “Cavalleria leggera”



Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 9 in Mi bemolle maggiore op. 70