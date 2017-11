Ossi de Mas-cio e non solo ad Arsiero

Sabato alle 19.45 il Ristorante Irma di Arsiero in via Crosara 1 propone "Ossi de Mascio e Non Solo" con primi a scelta tra 5 piatti, secondo con contorni e dessert oltre a vino, acqua e caffè. Prezzo: 22 euro a persona. Prenotazioni tavoli entro venerdì 24 novembre. Info: 0445.714233 - info@ristoranteirma.it.

MENU' SERATA:

PRIMI PIATTI A SCELTA: Supa di verve con la luganega - Taiadele in brodo fate in casa con fegatini - Gnocchi alla Irma - Bigoli all’anitra - Tagliatelle alla lepre

SECONDI PIATTI: Ossi de mascio, cotechino, costine, nervetti, accompagnati con salsa verde e cren, patate alla veneta, crauti, verdura cotta

DESSERT: Sorbetto al limone

VINI: Cabernet - Rabosello

ELENCO CIBO E VINO