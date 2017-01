"Osservazione del Cielo Stellato" a Montecchio Maggiore

Venerdì 20 gennaio alle 20.30 è in programma l'Osservazione del Cielo Stellato al Parco Marinai d'Italia di Montecchio Maggiore in via Veronese insieme al Circolo Astrofili. Si potranno osservare le stelle e gli astri del cielo insieme ai telescopi con le spiegazioni di esperti. Partecipazione libera.

ELENCO INCONTRI