“Oscillazioni” di Vitaliano Trevisan al Teatro comunale di Vicenza

Martedì sera 30 giugno 2020 alle 20.45 dopo oltre 4 mesi di chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, il Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza riaprirà finalmente le porte ai suoi spettatori per un massimo di 100 per ottemperare alle norme di prevenzione Covid.

L’appuntamento è per la restituzione pubblica della residenza artistica di teatro, costruita sul testo “Oscillazioni” dello scrittore Vitaliano Trevisan, dell’attore vicentino Matteo Cremon in collaborazione con Valentina Brusaferro (regista), Stefano Piermatteo (progetto scenografico) e Andrea Santini (artista audiovisivo, ricercatore del suono e musicista).

Protagonista del testo di Trevisan e della pièce è un uomo di circa quarant’anni che si rifiuta di “caninizzarsi”, e che dà voce ai suoi pensieri sospesi come su una corda da funambolo: la vita si snoda attraverso un’oscillazione di significati.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45, per le prenotazioni: bit.ly/3eMHZjn.È una data da segnare nella storia del Teatro Comunale Città di Vicenza, quella del 30 giugno 2020 alle 20.45: