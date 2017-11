Origami di Natale al Viridea Garden Center

Viridea propone un ciclo incontro gratuito dedicato alla creazione di decorazioni natalizie con la tecnica dell’origami, l’antica arte giapponese di piegare la carta per dare vita a soggetti tridimensionali.



La tecnica moderna dell'origami (dal giapponese ori, piegare, e kami, carta) usa pochi tipi di piegature combinate in un'infinita varietà di modi per creare modelli anche estremamente complessi.



L'incontro, della durata di due ore, sarà tenuto dall’esperta Yu Chang, che guiderà i partecipanti nella realizzazione di diversi soggetti natalizi realizzati utilizzando semplici carte e differenti tecniche di piegatura.

L’insegnante spiegherà piega dopo piega come realizzare piccoli addobbi da appendere all’albero di Natale, scenografiche ghirlande da utilizzare come fuori porta o centrotavola, e mostrerà infine come creare un originale calendario dell’avvento.