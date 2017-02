"Orchidee da Scoprire": mostra mercato a Torri di Quartesolo

Viridea propone una straordinaria esposizione di orchidee, dedicata a tutti gli appassionati di questo incantevole fiore di origine tropicale. La mostra mercato offre la possibilità di scoprire da vicino tante specie differenti, anche poco conosciute. I fiori dell'orchidea racchiudono tutto il fascino dei tropici e il mistero della forza della natura. Un tempo privilegio di raffinati collezionisti, oggi queste piante dall'eccezionale e lunghissima fioritura sono facilmente accessibili a tutti. Alle nostre latitudini sono considerate piante d'appartamento, ma nei mesi più caldi alcune specie possono essere collocate anche all'aperto, in posizione ariosa e ombreggiata. In occasione della mostra mercato, Viridea accoglierà un assortimento di oltre 40 diverse orchidee dalle più note Phalaenopsis - varietà apprezzata anche perché in grado di assorbire molte sostanze nocive presenti negli ambienti domestici - Cymbidium e Dendrobium, ad altre specie meno note come Paphiopelidum, Cambria, Odontoglossum, Colmanara, Brassia, Burrangeara, Miltonia, Oncidium, Zygopetalum, Cattleya, Mandasvallia. Non mancheranno inoltre varietà speciali come quelle profumate o le Vanda, che non richiedono substrato e possono vivere appese, con le radici libere. La mostra mercato si terrà da venerdì 3 a domenica 19 febbraio, fino a esaurimento scorte.

