Orazio racconta Amleto

Dall’unione della Pro Loco di Montorso e un gruppo teatrale che ama osare, nasce un progetto particolare.

Presso Villa Da Porto, via Luigi Da Porto a Montorso (VI), la Compagnia “La Giostra” aspetterà il suo pubblico per accompagnarlo tra le sale della villa, che per l’occasione diventerà la reggia di Danimarca, dove si consumeranno le vicende di Amore e Morte del principe Amleto e della sua Famiglia.



Doppio spettacolo:

20:30 e 22:30

Al termine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo dalla Pro Loco di Montorso.

Obbligatoria la prenotazione, causa spettacolo itinerante a numero chiuso, al numero 339 2453449

Costo biglietti: 15€