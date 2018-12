Opus winter edition 2018

Il 15 e il 16 dicembre torna OPUS Winter Edition nei bellissimi spazi di Villa Fabris a Thiene (VI).



Vi aspettiamo per una due giorni dedicata all'Handmade in Italy da trascorrere insieme a 45 espositori selezionati sulla base dell'originalità delle loro creazioni.



Non mancheranno i workshop di serigrafia con La Scatola Nera, di incisione con la Stamperia d'Arte Busato, di kokedama con Nepero, di ceramica con R&S Ceramica Pop e creazione di patch con Francesca Kecca Chiani, la musica scelta dal nostro Magenta e ovviamente cibo e drink sapientemente preparati da Villa 6 - SharingBar.



Rimanete sintonizzati!!!





Sabato 15 dicembre: 15.00-20.00

Domenica 16 dicembre: 10.30-20.00

INGRESSO GRATUITO



L'evento è confermato anche in caso di pioggia!



Partner: Villa 6 - SharingBar, Fondazione Villa Fabris

Media partner: Cosebelle Mag, BoBos.it, We Make A Pair, Sgaialand Magazine