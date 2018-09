Opera on Ice: Lo Zar Evgeni Plushenko e le star del ghiaccio a Marostica

Dopo il sold out delle scorse edizioni in Arena di Verona e il successo televisivo di Natale su Canale5, “Opera on Ice”, l’incredibile show unico nel suo genere con i più grandi campioni di pattinaggio artistico che si esibiscono sulle arie più famose delle Opere Liriche, sbarca nella storica ed elegante Piazza degli Scacchi di Marostica.

Un meraviglioso allestimento con una pista di ghiaccio centrale di circa 800 metri quadri, sullo sfondo la bellezza del Castello inferiore, l’orchestra, il coro ed i solisti dal vivo.

Lo Zar Evgeni Plushenko ed i grandi campioni di pattinaggio incanteranno il pubblico con le loro performance da brivido indossando costumi realizzati ad hoc per lo spettacolo.

Tante le sorprese in programma, tra le quali uno spettacolare numero di chiusura in onore della “Partita a Scacchi” con personaggi viventi, ormai famosa in tutto il mondo, che da quasi un secolo si celebra nella storica piazza.

ALCUNI NUMERI

La pista ha dimensioni imponenti di quasi 800 metri quadri. 35.000 i litri d'acqua utilizzati, equivalenti a circa 1.600.000 cubetti di ghiaccio.

IL CAST

Il Cast è in via di definizione e ad oggi sono confermati i seguenti campioni:

Evgeni Plushenko campione russo, star e icona del pattinaggio mondiale, unico atleta nella storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie Olimpiche in tutte le sue quattro apparizioni, tre volte campione mondiale e sette volte campione europeo.

Javier Fernandez: primo ed unico pattinatore spagnolo ad aver mai ottenuto medaglie, bronzo Olimpico a Pyeongchang 2018, due volte campione del mondo, campione Europeo ininterrottamente dal 2013.

Anna Cappellini e Luca Lanotte: coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana, Campioni del Mondo a Saitama 2014, vincitori di cinque medaglie europee e campioni italiani in carica dal 2012 ad oggi.

Anna Pogorilaya: bellissima campionessa, atleta di punta della Nazionale russa, tre medaglie europee (due bronzi ed un argento nel 2017) e medaglia di bronzo ai Mondiali 2016.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise: coppia di artistico di punta della Nazionale italiana, campioni italiani dal 2016 e detentori del miglior risultato italiano di sempre ai Mondiali.

Annette Dytrt e Yannick Bonheur: coppia di adagio professionista di enorme impatto ed energia, dal 2013 insieme prendono parte ai più famosi spettacoli sul ghiaccio a livello mondiale.

Hot Shivers: squadra di pattinaggio sincronizzato rappresentante della “Nazionale Azzurra”, campionesse italiane senza interruzioni dal 1995, hanno partecipato ad “Opera on Ice” fin dalla prima edizione del 2011.

INFO

Due Punti Eventi

Tel. 0445 360516

eventi@due-punti.com