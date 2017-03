"Open Day Sposi Marchioro" a Villa Montruglio di Mossano

Nella raffinata cornice di una storica villa veneta, l'evento imperdibile dedicato all'organizzazione del vostro matrimonio. OPEN DAY SPOSI 2017 Villa di Montruglio a Mossano (Vi). Domenica 9 Aprile dalle ore 10.00. INGRESSO LIBERO. Al nostro prossimo Open Day Sposi saranno in mostra le migliori proposte allestitive Marchioro Catering & Banqueting: tavoli, sedie, tovaglie, fiori, attrezzatura e tante soluzioni ideali per nozze da favola. I nostri espositori presenteranno inoltre servizi esclusivi e idee originali per soddisfare ogni vostra esigenza: dalla musica all'animazione, dalle bomboniere alla confettata, dagli allestimenti floreali per la cerimonia agli abiti da sposa; ed ancora, effetti luce, vetture originali e d'epoca, viaggi di nozze, spettacoli pirotecnici e molto altro. TUTTI I DETTAGLI SU: www.marchiorocatering.com