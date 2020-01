Open day scuola nel bosco Fimon

Vi aspettiamo per percorrere insieme il sentiero verso il Boscolago tra racconti di avventure, informazioni sul nostro progetto e sui fondamenti della pedagogia del bosco.

Dal prossimo anno sarà attivo il trasporto da e per Vicenza.

Con l'occasione apriremo le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 e vi spiegheremo quali sono le modalità.



Ci troviamo alle ore 10.00 al parcheggio de Lago di Fimon (l'ultimo, quello vicino al pontile di legno).

Saliremo a piedi verso il bosco dove potremo chiacchierare intorno al fuoco e fare merenda insieme.

Sono benvenuti tutti i bambini, zii, nonni, amici ecc... ma anche coloro che fossero interessati ad un tirocinio o a lavorare con noi.



Il percorso per arrivare al Boscolago non è adatto ai passeggini!

Portate con voi una tazza (non troverete bicchieri di plastica!) e indossate calzature adatte.



Per informazioni chiamate al 3405321109 dal lunedi al venerdi

Se vuoi partecipare scrivici (cel.3405321109 o gdallago@canaescuola.it) cosi possiamo aspettarti e organizzare al meglio ogni momento insieme!