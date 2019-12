Open day - scuola del bosco villa silvio ceccato

„Un pomeriggio aperto a tutti gli interessati per visitarci, per conoscerci, per stare bene insieme! Dalle ore 14:00 alle 15.30 gli educatori saranno a disposizione per far visitare gli spazi dedicati al progetto e per rispondere a qualsiasi informazione o curiosità.

Alle ore 15:30 spettacolo di burattini "Le avventure di Peppe Nappa" con M° Francesco Fazio presso la sala polivalente della Villa Ceccato.

A seguire attività ludiche per bambini e merenda ad offerta libera.“