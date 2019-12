Open day asilo nido Primo Incontro

Porte aperte all’#AsiloNidoPrimoIncontro!

Vi aspettiamo all’ #OpenDay del 21 dicembre,

venite a conoscerci e a scoprire la nostra realtà educativa!



Il Nido Primo Incontro del Comune di Barbarano Mossano è un servizio socio assistenziale per la prima infanzia gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus “Il Ponte”.

L’istituzione educativa si propone di soddisfare i bisogni affettivi, relazionali, cognitivi dei bambini oltre che la loro cura e il loro accudimento, seguendo nella programmazione educativa la Teoria delle Intelligenze Multiple di H. Gardner.

Il nido può ospitare un massimo di 30 bambini, dai tre mesi ai tre anni in gruppi misti, si trova vicino alla Scuola dell'Infanzia e con essa condivide progetti per favorire la continuità educativa tra le due istituzioni scolastiche. Il servizio, dotato di cucina interna, è attivo dalle ore 7.30 con possibilità di uscita alle ore 12.30/13.00 oppure 15.30/16.00. Per chi necessita il prolungamento può terminare alle ore 18.00.



“Il bambino è una persona unica, competente, dinamica, creativa e originale che ha in sé una parte emotiva da tutelare ed esprimere. Un ponte verso il futuro!”