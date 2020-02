One Billion Rising contro la Violenza su donne e bambine

ONE BILLION RISING IN PIAZZA DEI SIGNORI



Sabato 15 Febbraio, in Piazza dei Signori,si svolgerà la manifestazione One Billion Rising promossa dal Team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Vicenza ed in collaborazione con il team di Jazzercise Cittadella e Jazzercise Rosà



One Billion Rising: un miliardo di voci contro la Violenza su donne e bambine

Era il 2013 quando Eve Ensler, autrice del celebre “I monologhi della vagina”, lanciò in tutto il mondo una campagna rivoluzionaria, One Billion Rising. Il punto di partenza era la drammatica statistica per cui una donna su tre in tutto il pianeta sarà picchiata o violentata nel corso della propria vita; l’obiettivo era far ballare e manifestare un miliardo di persone nel mondo, il giorno di San Valentino, per denunciare quella violenza e affermare la volontà di porvi fine. L’enorme successo della manifestazione, con adesioni da oltre 200 nazioni, ha trasformato One Billion Rising in un appuntamento annuale, il cui spirito battagliero ha ricevuto consensi crescenti aprendo un nuovo dibattito sui diritti, il razzismo, le disuguaglianze economiche e le guerre dichiarate sui corpi delle donne in tutto il mondo



Il Team d’istruttori del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, sensibile verso questa tematica così importante, ha deciso che è fondamentale, anche quest’anno, dare un contributo alla lotta contro la violenza sulle donne. Ciò si concretizza con l’organizzazione in città del flashmob che si svolge in tutto il mondo sulle note di “Break the chain”.

Per dare ancora più visibilità a questa importante iniziativa, gli istruttori Jazzercise, hanno pensato di coinvolgere, oltre all’amministrazione comunale come l’anno precedente, anche alcune scuole del vicentino. Questo perché sono convinti della necessità di sensibilizzare anche le fasce più giovani della società in merito a questo problema sempre più di attualità.

Il flashmob si svolgerà sabato 15 Febbraio alle 17.00 in Piazza dei Signori a Vicenza con la meravigliosa Basilica Palladiana come sfondo.



Nella settimana precedente all’evento verranno organizzate le prove per imparare la coreografia coinvolgendo le allieve che abitualmente frequentano le lezioni al Jazzercise Center di Monticello Conte Otto,gli istruttori di altre strutture Jazzercise, l’Amministrazione Comunale e le associazioni con cui Jazzercise collabora da tanti anni.

Le prove si svolgeranno al Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center sito in via Saviabona 106 a Monticello Conte Otto, Vicenza. Le prove saranno svolte anche nelle scuole che si sono rese disponibili a partecipare.



Il team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center ringrazia fin d’ora l’amministrazione comunale per la concessione di Piazza dei Signori e del patrocinio comunale, gli studenti e gli insegnanti delle scuole vicentine, i propri allievi Jazzercise, gli istruttori ed allievi Jazzercise delle altre strutture vicentine e padovane e tutti coloro che vorranno partecipare al flashmob per manifestare il loro NO alla Violenza sulle donne.



Per maggiori informazionisull’evento:

JAZZERCISE VICENZA NORD FITNESS CENTER

Via Saviabona106, 36010 Monticello Conte Otto

Vicenza

+39.0444.946752

jazzercise.vi.nord@gmail.com



GIUSEPPE SANDON

Jazzercise Qualified Instructor

Jazzercise International Presenter

+39.349.5422336

giuseppesandon@gmail.com