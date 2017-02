"One Billion Rising": flashmob contro la violenza sulle donne a Vicenza

ONE BILLION RISING IN PIAZZA DEI SIGNORI VICENZA - Sabato 18 febbraio, in piazza dei Signori, si svolgerà la manifestazione One Billion Rising promossa dal Team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center. L'evento si svolgerà con il patrocinio del comune di Vicenza ed in collaborazione con il team di Jazzercise Cittadella e Galliera Veneta, Jazzercise Rosà, Jazzercise Tezze sul Brenta, Jazzercise Vicenza Est Fitness Center, Jazzercise San Lazzaro e Jazzercise Montecchio Maggiore. Quest'anno la parola d'ordine di One Billion Rising è SOLIDARIETÀ: solidarietà contro lo sfruttamento delle donne, solidarietà contro il razzismo e il sessismo ancora presente in tutto il mondo. Infatti non c'è nulla di più potente della solidarietà globale, perché questa ci fa sentire più al sicuro nell'esprimere quello che pensiamo e ci dà più coraggio nell'intraprendere quello che ci impegniamo a fare. L'obiettivo diventa quindi ottenere l'attenzione, il coinvolgimento e l'impegno delle istituzioni affinché attuino forme di prevenzione e controllo oltre che politiche sociali ed educative per contrastare il fenomeno della violenza in ogni sua declinazione. Il team d'istruttori del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, che lavora da più di 5 anni nel territorio vicentino, ha deciso di dare il suo contributo all'importante causa della lotta alla violenza sulle donne, organizzando il flashmob, che si svolgerà il 14 febbraio in tutto il mondo sulle note di "Break the chain". Gli istruttori Jazzercise non sono nuovi ad organizzare manifestazioni che hanno come tematica la violenza contro le donne ed è quindi stato naturale essere promotori di questo grande evento portandolo anche a Vicenza. Il flashmob si svolgerà sabato 18 febbraio alle 17 in piazza dei Signori a Vicenza con lo sfondo la meravigliosa Basilica Palladiana. Nella settimana precedente all'evento verranno organizzate le prove per imparare la coreografia coinvolgendo le allieve che abitualmente frequentano le lezioni al Jazzercise Center di Monticello Conte Otto, gli istruttori di altre strutture Jazzercise, l'amministrazione comunale e le associazioni con cui Jazzercise collabora da tanti anni. Le prove si svolgeranno al Jazzercise Vicenza Nord Fitness sito in via Saviabona 106 a Monticello Conte Otto, Vicenza Il team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center ringrazia fin d'ora l'amministrazione comunale per la concessione di piazza dei Signori e del patrocinio comunale, i propri allievi Jazzercise, gli istruttori ed allievi Jazzercise delle altre strutture vicentine e padovane e tutti coloro che vorranno partecipare al flash mob per manifestare il loro NO alla Violenza sulle donne. Per maggiori informazioni sull'evento: JAZZERCISE VICENZA NORD FITNESS CENTER Via Saviabona106, 36010 Monticello Conte Otto Vicenza +39.0444.946752 Jazzercise.vi.nord@gmail.com GIUSEPPE SANDON Jazzercise Qualified Instructor Jazzercise International Presenter +39.349.5422336 gsandon@gmail.com.

