Giochi da tavolo a Villa Tacchi

Freddo, pioggia, noia? Staccati dai social e vieni a giocare, dal vivo.

6 pomeriggi di giochi da tavolo per sfidare le proprie abilità e divertirsi tra amici.

Si giocherà ogni domenica fino al 17 novembre dalle 15 alle 18 presso la sede di Assogevi a.p.s. di Villa Tacchi, in Viale della Pace 89 a Vicenza, zona S. Pio X.

Ogni domenica sarà dedicata ad un diverso gioco da tavolo e ad un mini torneo con premio finale.



Puoi venire da solo, con gli amici o puoi portarti il tuo gioco e il tuo gruppo da casa: avrete un tavolo tutto per voi.



Avrai comunque la possibilità di incontrare nuovi amici e divertirti, stimolando le tue capacità di problem solving, strategia, analisi e creatività.



Sei un principiante? Nessun problema, un master ti spiegherà le regole e potrai giocare da subito, in un ambiente accogliente, rilassato e spiritoso, per un pomeriggio in leggerezza.

Main Game:

03.11 - Halloween Special

10.11 - Munchkin

17.11 - Il segno degli antichi

Gioco Libero:

Uno, Exploding Kittens, Snorta, Solo, etc.

Durante tutti gli incontri saranno presenti i volontari Assogevi per informazioni sui giochi, assistenza e qualsiasi altra necessità.

ON BOARD! Games&Friends

Assogevi APS

Viale della Pace, 89 Villa London TAcchi, 36100 Vicenza

La partecipazione è libera previa iscrizione su www.assogevi.org o ai nostri recapiti assogevi@gmail.com e +39 377 706 4375