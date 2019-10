OMU CANI al Kitchen Teatro: la scomparsa di Majorana

Il grande fisico Majorana potrebbe essere diventato un clochard?

Prosegue la stagione al Teatro Kitchen che ospita lo spettacolo Vincitore Festival delle Arti di Bologna questo fine settimana “Omu Cani” di e con Davide Dolores. Nello spirito dello spazio teatrale off, ossia quello di ospitare artisti, compagnie e quindi spettacoli che non hanno un teatro attorno cui far ruotare i propri spettacoli, arriva a Vicenza sabato 26 ottobre alle 21 “Omu Cani”che si lega alla misteriosa scomparsa di Majorana.

La rappresentazione si rifà alla vicenda storica del personaggio Ettore Majorana e al mistero della sua scomparsa. Fisico di grandissimo ingegno e dalle intuizioni geniali, sparì nel nulla senza lasciare traccia alimentando quindi tutta una serie di leggende metropolitane e piste sulla sua scomparsa di cui si interessarono polizia, servizi segreti, giornalisti, letterati ed ora anche molti artisti che ne seguono le nebulose tracce di indizi che Majorana stesso ha lasciato dietro di sé. Majorana aveva aderito alla ideologia nazista a differenza di Fermi che era andato negli USA per costruire la bomba atomica e contribuire alla vittoria su Hitler.

All’inizio del 1940 compare a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, un misterioso clochard che nessuno conosce. Vive randagio per la città, ed è per questo motivo che gli abitanti prendono a chiamarlo “omu cani”, uomo cane. Questo personaggio, tuttavia, non è un mendicante qualunque perché ha modi e atteggiamenti di una dignità che lo distingue dagli altri che come lui hanno deciso di allontanarsi dalla società. Inoltre, a quanto pare, parla un italiano perfetto ed è molto abile in matematica.

Pochi anni prima, nel 1938, il grande fisico nucleare catanese Ettore Majorana era scomparso misteriosamente sul traghetto che da Palermo lo stava riportando a Napoli.

Pur partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, lo spettacolo non vuole indagare una vicenda storica. L’obiettivo è piuttosto quello di far conoscere la figura dell’omu cani nella sua capacità di osservare il mondo da un punto di vista diverso.

OMU CANI

sabato 26 ottobre 2019 ore 21.00

Kitchen Teatro Indipendente

di e con Davide Dolores

Musiche originali di: Riccardo Russo

Sonorizzazioni: Salvino Martinciglio

Consulenza storica e drammaturgica: Pippo Dolores

Disegno luci: Davide Dolores, Clara Stocchero

Foto di scena: Lina Padovan

via dell’Edilizia 72 - 36100 Vicenza