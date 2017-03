"Omaggio alla Donna": i ruoli femminili nell'opera lirica all'Odeo del Teatro Olimpico

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, sabato 4 marzo alle 21 si terrà il concerto lirico "Omaggio alla Donna" all'Odeo del Teatro Olimpico a Vicenza in piazza Matteotti 11 con arie e duetti d’opera. Musiche di Verdi, Puccini, Mozart, Bellini e Donizetti in un viaggio artistico attraverso i ruoli femminili nell’opera e il loro profilo psicologico. Interpreti: Paola Burato (soprano), Federica Dalla Motta (soprano), Anna Maria di Filippo (soprano), Silvia Carta (piano), Lucia Amneris Rossi (violino). Presenterà la serata Maurizia Piva Silovich. L'evento è a cura dell’associazione culturale artistica Arsamanda. Costo: 10 euro. Contatti: 349.8336356.

