Oltre ogni muro l’Amore: installazione in piazza delle Erbe

L'opera di Giovanni Grey Grigoletto alias Giovanni Della Stirpe Grigoletto, realizzata con 30 metri di rete metallica e 12 chili di colla, è in mostra fino al 21 marzo in piazza delle Erbe a Vicenza.

L’opera sarà messa in vendita con un’asta di beneficienza a favore dell’associazione Via Firenze 21.

Giovanni della stirpe Grigoletto

Nasce a Vicenza il 4 Giugno 1986 dove tutt' ora risiede.Tutti lo chiamano GREY : definito Artista Multiversale , dinamico ,sognatore e autodidatta sperimenta svariate forme d' Arte sin da bambino; dalle illustrazioni in stile fantasy agli origami,dai murales alle installazioni di materiali riciclati. Il suo compito Animico e' quello di rendere reale un ' immagine sfocata nella mente attingendo con gli occhi dall ' esperienza del caos quotidiano, e riuscendo spiccatamente in questa sua missione inzia col suo debutto a vincere concorsi , a collaborare vivamente con associazioni culturali e atellier locali. Per la sua capacita di modellare la materia a suo piacimento e per la profondita alchemica dei messaggi che trasmette viene inserito nell' Elite dei migliori artisti emergenti internazionali