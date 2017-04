"Oltre l'Uomo by Night": aperture straordinarie e iniziative culturali a Schio

Ultimi giorni per visitare la mostra interattiva per tutta la famiglia "Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie" e partecipare alle molteplici iniziative culturali entro il 2 maggio! In esposizione nuove macchine di Leonardo Da Vinci da toccare con mano, veri organi umani provenienti dalla mostra internazionale Real Bodies, stampanti 3D di ultima generazione e body scanner per la scansione tridimensionale dei visitatori, bracci robotici dell'industria 4.0, reperti storici dell'industria vicentina e italiana, e oculus per la realtà aumentata per volare virtualmente su Schio. Tutti potranno provare e sperimentare con le postazioni interattive (exhibit) per scoprire ad esempio il funzionamento di una turbina, costruire una pista per robot Arudino, lasciare che sia un software a indovinare lo stato d'animo e l'età, progettare e azionare degli ingranaggi e produrre energia con una bicicletta!

LABORATORI: per le famiglie c'è anche il P-Lab: uno spazio creativo a laboratoriale a misura di bambino con piccoli tavoli colorati, materiale didattico, tablet e robot con cui interagire! Qui, da un distributore automatico Magex, brevettato a Thiene, simpaticamente definito Robo-House si può acquistare un kit didattico progettato e ideato dalla società di divulgazione scientifica Pleiadi. I kit accendono la curiosità di bambini e genitori, che potranno aprirlo e sperimentare in loco o continuare l'esperienza a casa. L'obiettivo è imparare giocando, per scoprire concetti scientifici come le forze e l'elettrostatica, e costruire piccoli esperimenti scientifici con le proprie mani usando l'ingegno, partendo da elementi semplici come carta velina, bastoncini di legno e tappi di sughero.

APPUNTAMENTI: l'ultimo weekend di aprile c'è "Oltre l'Uomo by Night": sarà possibile visitare la mostra in un clima misterioso, affascinante e immersivo grazie all'apertura straordinaria notturna con visite guidate gratuite a luci spente (sabato 29 aprile la visita guidata è alle 21.00, la mostra chiuderà alle 22.00; domenica 30 aprile la visita guidata è alle 20.00, la mostra chiuderà alle 21.00).

PRENOTAZIONI: è consigliata la prenotazione su Eventbrite. Non mancheranno le visite: ogni giorno guide gratuite (con prenotazione su Eventbrite al link https://visita_guidata_gratuita_mostra_oltreluomo.eventbrite.it), e guide a pagamento su prenotazione (info@distrettoscienza.it - 388.4917115) alle 15.30 e 17.30.

PROMOZIONE 2X1: fino alla chiusura della mostra c'è la promozione 2x1 ovvero con un biglietto nominale si può tornare una seconda volta in mostra gratuitamente! Inoltre conservando il biglietto d'ingresso si può entrare con ingresso ridotto all'esposizione La strada delle Gallerie ha 100 anni e viceversa.

