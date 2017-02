"Olos: L'Anima della Terra": la nuova cultura planetaria allo IOD di Vicenza

Martedì 28 febbraio dalle 20 alle 22 verrà proiettato il documentario "Olos: L'Anima della Terra" di Nitamo Montecucco, il film manifesto della nuova "cultura planetaria" emergente, presso il centro IOD Innovazione Olistica e Divulgazione di Vicenza in contrà Santa Barbara 6. La Terra racconta la propria storia: un emozionante viaggio scientifico e poetico nell'evoluzione della vita e della coscienza. La pellicola pone in evidenza che il cambiamento epocale in atto verso una civiltà globale richieda un cambio di paradigma. C’è bisogno di un nuovo modello dell'essere umano e del mondo, che integri le scoperte scientifiche con la comprensione della "Coscienza" profonda dell'essere umano e di tutto ciò che vive. Attraverso un mosaico di interviste, testimonianze e racconti di un gruppo di scienziati, medici, filosofi, ricercatori e preziosi contributi di grandi personalità, quali il Dalai Lama, si sottolinea lo spirito che accomuna tutte le persone, associazioni e movimenti che con amore, sensibilità e consapevolezza vivono e si impegnano per un mondo migliore per il benessere dell’uomo e del pianeta. Lo scopo del film è di stimolare e favorire la creazione di una rete senza confini di alcun genere che faciliti il dialogo e la collaborazione fra tutti i “creativi culturali”. Video: www.youtube.com/watch?v=2R02Ap2uDxI. Introduzione da parte del dottor Claudio De Santi, omeopata e insegnante di meditazione. Ingresso libero. Posti limitati. Per prenotazioni: http://tinyurl.com/olos-28feb. Per ulteriori informazioni: 328.915 0076 - info@centroiod.org.

