"Old Wild West Birthday": happy hour western ad Altavilla Vicentina

Venerdì 28 aprile alle ore 18 "Old Wild West" di Altavilla Vicentina in via Olmo 7 festeggerà il suo primo compleanno con un happy hour in stile western e musica live. Birra in omaggio a tutti i partecipanti oltre al taglio della torta insieme allo staff del locale verso le ore 21. L'inaugurazione dell'Old Wild West di Altavila era avvenuta giovedì 5 maggio 2016. Menù on line su: www.oldwildwest.it. Infoline per prenotazioni: 0444.349426.

ELENCO CIBO E VINO