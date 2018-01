Oh My Job! a Montecchio Maggiore: contrattualistica & ammortizzatatori sociali

L'Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Montecchio Maggiore propone la rassegna “OH MY JOB!”: incontri e workshop dedicati al tema del lavoro e dell’orientamento professionale.



La rassegna nasce dalla collaborazione con alcune realtà del territorio che svolgono un ruolo attivo nell’ambito del lavoro, dalla formazione alla selezione e ricollocamento, dall’orientamento professionale, al supporto all’imprenditoria.



Tutti gli incontri, a ingresso gratuito, si svolgeranno i martedì di febbraio, dal 6 al 27, dalle ore 17.30 all’InformaGiovani. Farà da coda alla rassegna il corso gratuito Formatemp di formazione generale sulla sicurezza dei lavoratori, che si terrà martedì 6 marzo 2018 .

L’organizzazione tecnica è a cura dell’InformaGiovani.



Il primo appuntamento si terrà martedì 6 febbraio con gli esperti di Eurointerim, agenzia per il lavoro - filiale di Lonigo, che ci informeranno su CONTRATTUALISTICA E AMMORTIZZATORI SOCIALI, in particolare: contenuto delle principali fattispecie di contratto di lavoro (tempo determinato, indeterminato a tutele crescenti, somministrazione, prestazioni occasionali, tirocini, ecc); Naspi e relativi requisiti, rapporti con il centro per l’impiego e gli enti accreditati, quali sono gli altri ammortizzatori sociali.



È consigliata l’iscrizione agli incontri contattando l’Informagiovani o compilando il form: https://goo.gl/forms/blPqDURVTRj1SvtV2 - Per info: InformaGiovani informagiovani@comune.montecchio.maggiore.vi.it - www.infogiomm.it – 0444 490934 – Facebook: InformaGiovani di Montecchio Maggiore – Instagram: IGMontecchio



Prossimi appuntamenti:



• 2° appuntamento: MARTEDÌ 13 FEBBRAIO ORE 17.30

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - I provvedimenti regionali per favorire l’occupazione. A cura di Eurointerim Agenzia per il Lavoro



• 3° appuntamento: MARTEDÌ 20 FEBBRAIO ORE 17.30

ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ - Mettersi in proprio : opportunità e rischi . Cenni sulle agevolazioni regionali all’avvio d’impresa. A cura del Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza



• 4° appuntamento: MARTEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 17.30

ADATTABILITÀ PROFESSIONALE, TEAM WORKING, DECISION MAKING E PROBLEM SOLVING - Alcune competenze personali utili nel mondo del lavoro. A cura della dott.ssa Lorena Peotta, orientatrice e formatrice



• 5° appuntamento: MARTEDÌ 6 MARZO ORE 9.00

CORSO GRATUITO DI 4 ORE: FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - Corso finanziato formatemp rivolto a cittadini inoccupati e disoccupati. A cura di Eurointerim Agenzia Per Il Lavoro. (Prenotazione obbligatoria a esaurimento posti).