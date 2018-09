Off Road Fest 2018

Venerdi 28 PROLOGO con spettacolare evento in NOTTURNA . Tracciato illuminato. Dalle 18.30 in poi le moto possono girare liberramente sul percorso illuminato.

Sempre Venerdì sera concerto Live dei Beer Brothers AC/DC Cover Band



Sababto ore 9.30 apertura manifestazione con presenza Sindaco e Assessore allo Sport. Ore 10.00 percorso aperto ai partecipanti fino alle 17.30 con pausa pranzo.

Alle 20 circa esibizione mezzi fuoristrada 4x4 su percorso illuminato.

La spettacolare serata sarà poi allietata anche dalla presenza della famosa ADELINA PUTIN ROCK DJ che ci intrattera con musica rock !!!



Domenica , sempre dalle 10 alle 17.30 per le moto con gran finale della Crazy Staffetta One vs One ... Brindisi e saluti finali.

Durante la manifestazione sarà sempre attivo il famoso Crazy Kiosko con gastronomia , birrume e bibitume a GO GO !!!