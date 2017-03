O-Live: potatura dell'olivo con dimostrazione teorico-pratica a Nanto

In occasione della festa dell'olio extravergine di oliva "O-Live" (1-2 aprile 2017) a Barbarano Vicentino, sabato 1 aprile alle ore 8.30 presso l'Oliveto Sperimentale di Nanto è in programma la "Potatura dell'Olivo" a cura di "OliBeA" (Olivoltori Berici Associati) e Pro Loco Nanto con una dimostrazione teorico-pratica di potatura delle piante di olivo e di tecnica colturale per l’incremento e la stabilità della produzione. Ritrovo in piazza del Mercato con trasferimento nella zona degli olivi in fase di sperimentazione. Verranno illustrati: l'esposizione introduttiva dei concetti basilari della tecnica agronomica; la potatura di allevamento, di produzione, di riforma e di risanamento, le nozioni di concimazione e di difesa fitosanitaria. La lezione teorico-pratica sarà tenuta da tecnici e potatori professionali di olivi. In caso di pioggia battente la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.La quota di partecipazione è di 10 euro a testa. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: OliBeA e Pro Loco Nanto - 0444-638188 - olivicoltori@colliberici.it.

OLIBEA: la cooperativa OliBeA è la prima e unica realtà dei Colli Berici, che produce l’olio DOP Veneto Euganeo-Berico. Nata nel 2006 sotto l’impulso della Pro Loco Nanto come continuità del loro impegno nell’area berica, i soci aderenti si caratterizzano per una forte motivazione passionale nella coltura dell’ulivo e la produzione di olio d’oliva di altissima qualità. Le aziende associate, di vari comuni dell’area dei Berici e tutte di dimensioni medio-piccole, producono olio esclusivamente con olive di loro proprietà, rispettando un regolamento di produzione restrittivo e rigoroso e sottoponendo l’olio prodotto al giudizio vincolante di una commissione di esperti assaggiatori in collaborazione con il servizio fitoterapico della Provincia di Vicenza. OliBeA, nonostante la sua giovane vita, ha già ottenuto numerosi ed importanti riconoscimenti, tra i quali: 1° classificato al Concorso nazionale AIPO d’Argento negli anni 2007, 2009 e 2012; 2° classificato al Concorso nazionale Sirena d’Oro di Sorrento nel 2010; Gran Menzione al SOL d’Or nel 2010; giudizio di 3 olive nella Guida Slow Food 2010.

