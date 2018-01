"Nuovo Eden" al Teatro Bixio di Vicenza

Uno spettacolo moderno dove arti espressive differenti si fondono per raccontare, con un po’ di nostalgia, i luoghi della memoria: spazi fisici che rievocano ricordi, attimi, emozioni. È “Nuovo Eden” di e con Jessica Leonello, regia di Manuel Renga, che andrà in scena sabato 20 gennaio, alle ore 21, al Teatro Spazio Bixio. Proclamato vincitore al Festival “Tagad’Off 2017”, è un viaggio straordinario nei luoghi dell’anima e della mente, tra il presente della loro forma attuale e il passato che le persone si portano dentro. Una storia che parla di trasformazioni sociali, urbane e di genere attraverso frammenti e racconti di uomini e donne, il loro vissuto, i loro ricordi.

L’appuntamento si inserisce all’interno di “FACCIAMO 2” – la dodicesima edizione di “Teatro Elemento” – dello spazio-off del Comune di Vicenza, affidato dall’Assessorato alla Crescita per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Veneto e Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, e in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana, Tviweb e TvA Vicenza.

Immaginate di addormentarvi per quindici anni. Di risvegliarvi e tornare a fare un giro per le vostre città, cercando i luoghi impressi nella vostra memoria, le persone, le abitudini. Tutto sommato, a noi, pare non sia successo nulla. Ma per Cesare, che viveva nel cuore storico di una operosa città del Nord Italia, quasi tutto è cambiato: il cinema Eden – che era l’ultimo cinema a luci rosse rimasto in città – si è trasformato in un cinema d’essai, altro che Moana Pozzi, ora solo film di Wim Wenders, il cricket è diventato il secondo sport più praticato e i suoi giocatori sono tutti indiani e pachistani ormai di seconda generazione, ogni semaforo si è trasformato in rotonda, ai bordi della città solo residui industriali di vecchie fabbriche abbandonate e al loro posto un luna park di centri commerciali, perfino le prostitute anziane, coetanee di Cesare, sono le ultime rimaste, con le loro sedie, a lavorare in orario diurno, tra i vicoli del centro storico. Quello di Cesare è viaggio di ricerca, un confronto interiore ed esterno tra passato e presente, tra quello che era e quello che è.

Biglietti singoli: € 12 intero - € 10 ridotto (over 60 – under 25) - € 8 studenti

