Da martedì 17 gennaio a giovedì 2 marzo si terrà il nuovo corso di apicoltura a Marostica presso la Chiesetta di San Marco in via San Marco 7. Sono previste 6 lezioni sulla conoscenza dell'ape, sui modelli dell'arnia, sull'alveare e l'apicoltore, sulle malattie dell'ape, sui prodotti dell'alveare dal miele alla pappa reale e sull'apiturismo e apiterapia. Gli incontri si svolgeranno sempre dalle 20 alle 22. La partecipazione al corso prevede un’iscrizione con il pagamento di una quota di 30 euro da versare la prima serata. Per iscrizioni contattare: agricoltura@comune.marostica.vi.it - 340.3854936. Il percorso di formazione è promosso dall’amministrazione comunale di Marostica in collaborazione con la neonata Associazione Apicoltori di Marostica e con l’Associazione Apicoltori Astico Brenta, che in questi anni ha creduto ed è promotrice con successo del progetto dell’apiario comunitario di Crosara.

“Con la costituzione dell’Associazione Apicoltori di Marostica e dopo la seconda Fiera Nazionale dell’Apicoltura che si è tenuta in città lo scorso settembre, si moltiplicano sul territorio le esperienze legate a questa attività ecosostenibile e con numerosi sbocchi per il futuro” dichiara il sindaco di Marostica Marica Dalla Valle.

“È solo con la formazione e il continuo aggiornamento che possiamo far crescere l’apicoltura nel territorio” commenta il consigliere Maria Rita Frison, che ha seguito il progetto fin dall’inizio “Ci sono molta attenzione e passione da parte degli apicoltori già coinvolti. Il nostro obiettivo è di interessare nuove persone e creare le condizioni migliori perché l’apicoltura si sviluppi, con vantaggi per l’ambiente, la salute, l’occupazione”.

Il programma completo del corso:

Martedì 17 gennaio: Conoscenza dell'imenottero: anatomia e fisiologia dell'ape. Relatore Mariano Cason, Presidente Ass. Apicoltori Astico Brenta

Giovedì 26 gennaio: L'arnia: composizione e caratteristiche dei modelli più diffusi. Relatore Piergiovanni Fontana, tecnico apistico Ass.Apicoltori Astico Brenta

Giovedì 2 febbraio: Lo sviluppo dell'alveare e i lavori dell'apicoltore. Relatore Mariano Cason, presidente Ass. Apicoltori Astico Brenta

Giovedì 9 febbraio: Malattie/parassitosi dell'ape: trattamenti e rimedi attuabili. Relatore Piergiovanni Fontana, tecnico apistico Ass. Apicoltori Astico Brenta

Giovedì 23 febbraio: I prodotti dell'alveare: miele, propoli, polline, pappa reale e cera. Relatore Piergiovanni Fontana, tecnico apistico Ass. Apicoltori Astico Brenta

Giovedì 2 marzo: Apiturismo e Apiterapia: nuovi scenari per l'apicoltura. Relatrice Carla Sperotto, rappresentante Ass. Italiana Apicoltori

