Nuove prospettive della finanza e dell'economia: doppio incontro a Villa Caldogno

Martedì 21 febbraio alle 20.45 è in programma una serata dedicata alla divulgazione sui temi dell’economia e della finanza a Villa Caldogno di Caldogno in via Giacomo Zanella 1 con due appuntamenti in contemporanea, organizzati con il patrocinio del comune ad ingresso libero. Nella sala dei seminterrati Angelo Lupatini e Franco Scopel presenteranno le prospettive di business legate al networking e all’e-commerce con "La Rete dove la crisi non ha fatto goal", offrendo testimonianze e utili indicazioni sulle possibilità offerte dal cosiddetto “marketing dei consumi”. Sempre allo stesso orario in collaborazione con la Pro Loco, nella sala conferenze degli Annessi si terrà il primo incontro del nuovo ciclo “Capire la Finanza”, che prosegue idealmente il percorso iniziato lo scorso autunno con gli appuntamenti “La Finanza in parole semplici” con il tema “Il Passaggio Generazionale”.

