"Nuove Costellazioni Angeliche Integrate" a Vicenza

Un viaggio simbolico attraverso il nostro inconscio per conoscere e scoprire quelle parti di noi che ci bloccano e quelle parti di noi che non sappiamo valorizzare al meglio, che Tolle definisce "Corpo di dolore". DOMENICA 19 MARZO 2017 orario 10.00-13.00 e 14.30-18.00 Conduce: Sabrina Venier, Costellatore sistemico metodo Hellinger Sciencia® L'incontro con l'energia amorevole e protettiva del nostro Angelo Custode, diventa la lanterna che illumina il nostro andare, lungo il sentiero impervio e buio che ci porta alle nostre cantine più profonde dove nascondiamo i nostri "Demoni", quelle energie/emozioni/pensieri repressi e condannati all'esilio con i quali spesso ci identifichiamo e a cui concediamo il potere di farci soffrire.

Utilizzando l'approccio Piscomagico, scegliamo una carta dal mazzo dei Demoni, lasciando così che il nostro inconscio ci comunichi attraverso la sua saggezza, la maschera o il difetto da sciogliere. Questo aspetto di noi che non ci piace, di cui abbiamo vergogna o che qualcuno ha giudicato, è solo uno schema di adattamento che blocca la nostra evoluzione. Scegliamo anche un Angelo, una parte di noi da valorizzare e da far brillare. Li vediamo, li accettiamo, li accogliamo con amore a poco a poco … ed é così che vediamo che dietro a quell'atteggiamento o quella qualità c'è qualcuno: la mamma, il papà, la nonna/o.

Integrazione di varie tecniche - Connessione con l'Angelo Custode - Approccio Psicomagico - Tapping / EFT - Logosintesi - Sblocco emozionale bioenergetico - Voice Healing - Sblocco dei canali energetici della Medicina Cinese - Pulizia del campo aurico - Aromoterapia con spray con frequenze di cristalli ed essenze.

