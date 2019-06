Notte Bianca a Noventa Vicentina

Torna nel centro storico di Noventa Vicentina una manifestazione che racchiude, in un'unico evento, intrattenimenti per tutti i cittadini, dai giovani alle famiglie, per far vivere all'intera città giorni di festa!

L’evento prevede molteplici iniziative (musica, esposizioni, street food, mercatini, area children) nelle zone centrali del comune che inizieranno già da venerdì 21 giugno e si protrarranno in alcuni casi fino alle ore 2.00 di domenica 23 giugno, con l’ambizioso obiettivo di far confluire in centro un numeroso pubblico proveniente da tutta la provincia.

Programma:

Venerdì 21 giugno

Dalle ore 18.00 alle ore 00.00 - Street Food & Beer Festival

Dalle ore 21.00 alle ore 02.00 - Piazza IV Novembre - Suãvemente • Reggaeton & Electro Latino

Sabato 22 giugno

Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 - Lago Motori & Vecchie Monelle

Dalle ore 18.00 alle ore 00.00 - Street Food & Beer Festival

Dalle ore 20.00 alle ore 02.00 - Piazza IV Novembre - 90 WONDERLAND

Domenica 23 giugno

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 - Raduno Tuning

Dalle ore 18.00 alle ore 00.00 - Street Food & Beer Festival

Dalle ore 21.00 alle ore 00.00 - Piazza IV Novembre - DiapasonBand •Vasco Rossi Cover

Ingresso gratuito

Indirizzo: Piazza IV Novembre Noventa