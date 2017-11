"Novello & Musika" a Salcedo

Venerdì 10 novembre alle 20 alla Locanda Campodirondo di Salcedo in via Campodirondo 11 è in programma "Novello & Musika" con cena e dopocena live a ritmo di musica, karaoke e barzellette con Dj Pablo & Spartaco.

Menù: Antipasto: Cotechino con Polenta e Formaggi con Mostarda - Primo: Crespelle con Funghi e Asiago - Secondo: Arrosto di Vitello ripieno con Patate al Forno - Dolci della Casa - Vino Novello, Acqua e Caffè (30 euro tutto compreso su prenotazione fino a esaurimento posti).

Per informazioni e prenotazioni: 335.1002458 - campodirondo@gmail.com.

