La quinta edizione dei “Notturni Palladiani” in programma nell’elegante cortile di Palazzo Barbarano, sede del CISA e del Palladio Museum, propone quest’anno vari ensemble da camera nei quali saranno coinvolti una ventina di giovani maestri d’orchestra della OTO affiancati dai maestri formatori Filippo Lama per gli archi e Davide Sanson per i fiati. Sono serate a tema che esplorano un repertorio musicale molto vario e a tratti originale: dalla Sonata “San Marco” di Tommaso Albinoni all’Histoire du soldat di Stravinskij passando per Mozart, Schubert, Brahms, Mahler e un brano in cinque sketch composto dallo stesso Davide Sanson.

27 Giugno 2019 ore 21:00

ROMANTICI E MELODICI

Schubert e Brahms sono due giganti dell’epoca romantica, entrambi indiscussi animatori del grande movimento artistico e spirituale, specialmente tedesco, che coinvolse l’Ottocento. Il Trio per archi in Si bemolle maggiore fu abbandonato da Schubert dopo l’Allegro del primo movimento. E d’altronde quel 1816 viene definito l’anno schubertiano dell’indecisione. Il Quintetto di Brahms – languido e malinconico – nasce dall’ammirazione del vecchio autore per un grande clarinettista della sua epoca: su un tappeto di archi, il suono del clarinetto è la voce dell’amore.

Filippo Lama

maestro preparatore

Filippo Lama, Francesca Piazza violini

Emanuele Ruggero viola

Daniele Lorefice violoncello

Fulvio Capra clarinetto

PROGRAMMA

Franz Schubert (1797 – 1828)

Trio per archi n.1 in Si bemolle maggiore D 471

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Quintetto in Si minore per clarinetto e archi op.115

11 Luglio 2019

UN MANOSCRITTO RITROVATO

Un programma con due capolavori cameristici molto noti. Il Quartetto in Sol minore di Mozart suggerisce all’ascolto una novità compositiva, un’eleganza formale e un’ispirazione di rara ricercatezza e profondità. Il Quartetto di Mahler è un unicum: appartiene infatti ai rarissimi lavori giovanili scampati alla distruzione per mano dello stesso compositore. Frutto di un solo anno di studi in composizione e pervenutoci in un unico movimento, il “Quartettsatz” mette in luce una notevole una notevole inventiva e uno stile che è già molto originale.

Filippo Lama

maestro preparatore

Filippo Lama violino

Nicola Sangaletti viola

Benedetta Baravelli violoncello

Elisa Rumicipianoforte

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Quartetto per pianoforte n. 1 in Sol minore KV 478

Gustav Mahler (1860 – 1911)

Quartetto in La minore per pianoforte e archi

25 Luglio 2019

IL VIOLINO DEL DIAVOLO

Emozionante, languida, romantica… È la musica del violino. E se finisse nelle mani del Diavolo? È quel che succede nell’Histoire du soldat, la celebre e tragica storia del soldato che baratta il violino al quale è attaccatissimo con un misterioso libro che sarebbe capace di esaudire ogni suo desiderio. La magia, però dura poco. Su testo di Charles-Ferdinand Ramuz, il lavoro di Stravinskij ha anticipato l’attuale società dell’immagine, un quadro desolante quanto quello del soldato ignorante che cede l’anima in cambio della promessa di una facile ricchezza.

Davide Sanson

maestro preparatore

Dario Samarani violino

Giovanni Ludovisi contrabbasso

Ettore Biagi clarinetto

Edoardo Capparucci fagotto

Giovanni Lucero tromba

Pietro Cavallon percussioni

Davide Sanson direttore e voce narrante

PROGRAMMA

Igor Stravinskij (1882 – 1971)

L’histoire du soldat

I concerti si terranno alle ore 21 presso

Palladio Museum - Contra' Porti, 11 Vicenza

biglietto 7.00 E