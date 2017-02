Sabato 11 febbraio alle 18 "Guide MTB Asiago" oraganizzano la "Notturna sulla Neve in Fat Bike" sull'Altopiano di Asiago con partenza dall'Agriturismo "Maso Rosso" a Rubbio di Conco in via Monte Caina 13. Le "fat bike" sono le bici costruite appositamente con le ruote grosse per adattarsi al manto nevoso. Un percorso sarà misto tra boschi e piane con vedute spettacolari nella quiete della notte altopianese. L'escursione durerà circa 2/3 ore con una difficoltà media. Costo uscita + noleggio Fat Bike: 15 euro a persona. Possibilita di cenare in agriturismo a fine escursione previa prenotazione. Per informazioni: 335.1256654.

