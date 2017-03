"Notti Di…Stillate": drink list del bartender internazionale Libardi a Marostica

Venerdì 10 marzo alle 21 "Bottega Campana 1863", negozio di arredamento e design e old fashion bar in piazza Castello 43 a Marostica, ospiterà l’unica data del Triveneto di "Notti Di…Stillate", il progetto di Gian Nicola Libardi, bartender di fama internazionale, che promuove la miscelazione delle eccellenze territoriali della liquoristica italiana. Alla scoperta dei migliori locali d’Italia, dietro il bancone del locale, l’esperienza e la bravura con shaker e ingredienti di prim’ordine porteranno Gian Nicola Libardi alla creazione di una drink list preparata ad hoc per valorizzare amari, distillati di frutta, vermut, grappa e alcuni fra i migliori prodotti esteri, come ricercati rum, mezcal, gin, sake. “Siamo onorati di ospitare nel nostro locale un evento così esclusivo con una vera e propria star del bartending, che unisce una straordinaria professionalità ad una grande passione in linea con lo stile unico di Bottega Campana. Uno degli obiettivi della nostra attività è quello di promuovere eventi originali ed esperienze nuove per il pubblico, all’insegna della bellezza e dell’autenticità” commenta Alessandro Villanova, uno dei titolari di Bottega Campana 1863. Il locale marosticense è un luogo dove sono coinvolti tutti i sensi dalla ricercatezza degli arredi alla qualità delle proposte di beverage e food alla ecletticità degli eventi. Ingresso libero. Per informazioni o prenotazioni: 0424.72146 - info@campana.it. Aperto dal martedì alla domenica con i seguenti orari: Negozio: 10.00-12.30 / 16.00-02.00 - Old Fashion Bar: 18.00-02.00

BOTTEGA CAMPANA 1963: è un negozio di arredamento e design, che oggi ospita anche un old fashion bar, con una selezionata e rara proposta di cocktail, spirits e vini e di specialità culinarie. Partendo dallo stile inglese, che da sempre ha caratterizzato lo storico negozio di famiglia, attivo fino dalla seconda metà dell’Ottocento, oggi propone una innovativa e personale idea di arredamento e decorazione ispirata all’atmosfera industriale di antiche fabbriche. Cuoio, legno e ferro pensati come materiali che invecchiano migliorando nel tempo, compongono i mobili e gli arredi del locale, tutti in vendita e che è possibile acquistare direttamente o ordinandone di nuovi. Bottega Campana 1863 è soprattutto un nuovo luogo di idee, tendenze e creatività, dove trovano spazio eventi, oggetti di culto, un modo inedito di vivere la nightlife e lo shopping di qualità.

ELENCO CIBO E VINO