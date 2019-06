Notti d'acqua e Festa della Trebbiatura: gastronomia e tradizioni, percorsi notturni

Notti d'Acqua a Palazzo Mocenigo

Palazzo Mocenigo - Lupia · Sandrigo

Sandrigo si veste a festa e per un fine settimana il fulcro del paese in provincia di Vicenza non sarà la piazza ma intorno a Palazzo Mocenigo, una delle zone più antiche del sandricense.

Un Palazzo immerso nella natura in un borgo storico medievale a Lupia, piccola frazione alle porte di Sandrigo: un gioiello da vedere e da scoprire. Quale occasione migliore se non per partecipare all'evento magico "Notti D'acqua"?

Un week end all'insegna di cibo, natura, musica ed arte organizzato da Mocenigo Life in collaborazione con il Gruppo Tugurio e la Pro Sandrigo.

Si parte venerdì 28 giugno

ore 18.30 con l'inaugurazione delle mostre "Occhi nell'acqua" di M.T. Brogliato e "Strade d'acqua e sentieri misteriosi" di L. Zenere ed E. Costantini.

Dalle 19.00 Spiedo di carne al chiar di luna nel cortile di Palazzo Mocenigo.

Ore 21.00 Chiesa Gotica di Lupia Concerto con il gruppo Piano and Voices.

Dalle 21.30 alla Vecchia Fattoria di Via Corbole Concerto dei Chupacabra Latin Band con Passeggiata notturna alle Risorgive e stand con panini alla porchetta.

Si continua il Sabato 29 Giugno

dalle 18.00 con l'apertura dello stand gastronomico e dalle 20.00 musica con DJ Davide Bellio.

Alle ore 21.00 Passeggiata notturna sul fiume Astico e concerto con il pianoforte del M° Alessandro Marini e lo spettacolo del Centro Idea Danza.

Alle ore 23.00 Bigoi con la Sardea a Palazzo e musica.

Conclusione dell'evento Domenica 30 Giugno