"Notte Rossa 2017" a Marostica: balli e musica fino a tarda notte

In occasione della "Festa della Ciliegia 2017" (26-28 maggio), sabato 27 maggio dalle 20 fino a tarda notte ci sarà la "Notte Rossa 2017" nel centro storico e nelle vie centrali di Marostica con musica live, spettacoli ed eventi e negozi sempre aperti fino alle 23. In piazza Castello è prevista in particolare musica latino americana con il gruppo "Ballando Sballando". Altri complessi musicali si esibiranno in corso Mazzini e nelle vie e piazzette laterali con il cuore della città, animato dagli artisti di strada, oltre a punti vendita dedicati alle ciliegie. Per l'occasione il centro storico rimarrà chiuso al traffico e sarà addobbato a tema dagli operatori commerciali per una delle serate dedicate alle ciliegie, prodotto di eccellenza marosticense. La manifestazione, organizzata da Confcommercio, è una delle serate più attese, che ogni anno raccoglie migliaia di visitatori da ogni parte del Veneto. Partecipazione gratuita. Vedi anche "Notte Rossa 2016".

