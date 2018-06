Notte Rosa a Recoaro Terme

Notte Rosa di Recoaro Terme : street food, pop art e musica sotto le stelle

Arriva la 2° Notte Rosa di Recoaro Terme per una manifestazione ricca di eventi e spettacoli in tutto il centro storico della cittadina vicentina con i negozi aperti fino a mezzanotte.



Varie situazioni musicali e concerto dei ROTTI X CASO – Tribute Band 883 & Max Pezzali nella piazza principale alle ore 22:00



Saranno presenti degustazioni di street food nei locali e "on the road", perfomance di artisti di strada, mercatini e mostre d’arte



Disponibili per tutta la serata alcuni bus navetta Valdagno-Recoaro dalle 20 fino alle 3 del mattino.

Ingresso gratuito