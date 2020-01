NOTTE ITALIANA al The BIG - Vicenza

Le più belle canzoni italiane di sempre da cantare e ballare insieme. Uno spettacolo unico nel suo genere che ti farà rivivere le emozioni di una vera serata all'Italiana.



Concerto sabato 18 gennanio 2020 ore 22.30

Entrata Libera



THE BIG

DOVE: Via Savona, 80 Torri di Quartesolo VI

Info e Prenotazioni: 0444 267203